Bologna rallenta: dal 16 gennaio sanzioni per chi supererà i 30 km/h

Bologna diventa la prima città italiana ad essere Città 30. L'obiettivo non è solo avere strade più sicure, che comunque ci saranno grazie ad alcune strade in cui il limite di velocità sarà di 30 km/h, ma anche di avere più silenzio, pulizia e aree verdi. Un luogo in cui i cittadini di tutte le età possono vivere a proprio agio e con serenità. Restando però sull'introduzione dei 30 km/h, è stata fissata una data in cui la Polizia locale avvierà i controlli: il 16 gennaio 2024.