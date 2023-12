Capodanno 2024 da bollino rosso: il traffico su strade e autostrade

Passate le vacanze di Natale è già il momento di brindare all'arrivo del nuovo anno e milioni di italiani per l'occasione si sposteranno per raggiungere i luoghi di vacanza. Per il 30 dicembre si prevede un incremento del 20% dei veicoli in circolazione, valore in aumento fino a venerdì 5 gennaio 2024. Sabato 6 gennaio e domenica 7 le giornate peggiori.