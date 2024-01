Schumacher compie 55 anni: gli auguri della Ferrari sui social

Michael Schumacher compie 55 anni . Per la leggenda della Formula 1 e della Ferrari sono passati dieci anni da quando rimase vittima di un terribile incidente sugli sci sulla neve di Meribel . Dopo un lento percorso di recupero, Schumacher oggi si trova nella sua abitazione ma si conosce poco in merito alle sue condizioni fisiche, se non che sia quasi irriconoscibile rispetto ai tempi d'oro.

Schumacher compie 55 anni, la dedica della Ferrari

In occasione del compleanno, la Ferrari ha dedicato un post speciale all'ex pilota, con un grafica personalizzata e la scritta: "Buon Compleanno, Michael. We’re always with you (saremo sempre con te)". La Ferrari celebra così il suo più grande campione, l'unico insieme a Lewis Hamilton capace di vincere sette titoli mondiali, di cui cinque consecutivi con la Rossa dal 2000 al 2004.