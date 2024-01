Vendono 7 Aston Martin di 7 colori diversi: ma l'asta è un flop!

Un'asta organizzata lo scorso dicembre da Bonhams a Londra si è rivelata un clamoroso flop. Protagoniste sette Aston Martin V8 Vantage identiche in ogni parte meccanica ed estetica, ad eccezione del colore della carrozzeria : sette vetture per sette colori diversi , acquistate nel 2010 da un miliardario svizzero che ha optato per le diverse verniciature per un motivo molto particolare.

Perché 7 colori diversi

Il facoltoso acquirente delle Aston Martin ha speso una fortuna per le sue V8 Vantage, ognuna in vendita a un prezzo che si aggirava intorno ai 115mila euro, cifra a cui andava aggiunto l'optional del cambio automatico e la livrea specifica. Le V8 Vantage in questione - spinte da un motore V8 aspirato da 4,7 litri, 426 cv e 470 Nm di coppia, per una velocità massima di 290 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi - sono colorate in bianco, nero, blu, verde, giallo, verde metallizzato e azzurro abbinato all'arancione: si tratta dei colori delle carrozzerie delle Aston Martin che in passato hanno ottenuto grandi risultati nel motorsport. E anche i colori degli interni rimandano ai successi in pista della Casa inglese.

Che flop l'asta delle supercar

Puntando sull'eccentricità di molti milionari collezionisti di automobili, Bonhams pensava di riuscire a vendere le V8 Vantage in questione a una cifra idonea, se non superiore, a quella spesa nel 2010. Ma l'asta, come accennato, si è rivelata un flop: le sette vetture identiche ma con colorazioni differenti sono state infatti vendute per cifre che sono andate da un minimo di 43mila euro a un massimo di 56mila euro, per un totale di circa 350mila euro, meno della metà di quanto speso dal miliardario svizzero.

