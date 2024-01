Clamoroso, anzi magico! Spunta il Maggiolino di Harry Potter

Per veri "potterhead"

Mentre dalla città di Confis, in Brasile, un Boeing 737 Max porta i turisti ad Orlando, in Florida, per visitare gli Universal Studios, per le strade di Columbus, in Ohio, gira un Maggiolino davvero particolare. La sua livrea è una vera e propria copertina di Harry Potter e il Calice di Fuoco, il quarto capitolo della Saga. Sullo sfondo cupo e dai colori freddi spuntano i personaggi principali del film, come un enorme poster in movimento. Se la Ford Anglia utilizzata durante le riprese è ormai un pezzo da collezione dal valore inestimabile, questa alternativa è sicuramente più abbordabile e accattivante. Il veicolo è stato fotografato fermo ad un semaforo e ha lasciato tutti a bocca aperta.