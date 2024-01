Samardzic, in attesa del Napoli si rilassa sulla sua Porsche Panamera

Giornate infuocate per Lazar Samardži?, al centro di rumors di calciomercato che lo vedrebbero a un passo dal Napoli. Dopo aver fatto saltare all'ultimo il suo passaggio all'Inter questa estate, adesso sembra che il centrocampista dell'Udinese e il padre-agente abbiano sbloccato la trattativa con la squadra allenata da Mazarri in maniera definitiva, risolvendo il nodo diritti d'immagine. Mentre si attende di scoprire quando cambierà casacca, il nazionale serbo si gode la sua fredda ma bellissima Udine sfrecciando per le strade con una potente e costosissima Porsche Panamera. Miglior scelta per rilassarsi non poteva farla. Considerato pure che a bordo del suo bolide si coccola in dolce compagnia.