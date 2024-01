Con il Suv tra gli sciatori: turista al volante fermato sulla pista innevata

Le feste natalizie sono passate e in tantissimi le hanno vissute con le stesse tradizioni degli anni passati. C'è chi le ha trascorse in famiglia, chi ha preferito una meta al di fuori dei confini italiani, chi ha scelto località marittime e chi sceglie le classiche e mai banali vacanze in montagna. In particolare, i turisti che venerdì 5 gennaio si trovava sulle splendide piste a San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, hanno assistito ad una scena che difficilmente dimenticheranno.