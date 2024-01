Schumacher al matrimonio della figlia Gina: dove e come sarà la villa blindatissima

Fiori d'arancio per Gina Schumacher , la figlia del sette volte iridato Michael Schumacher, che convolerà a nozze quest'estate con il fidanzato Ian Bethke. Come per tutti i matrimoni in cui i preparativi vengono iniziati con largo anticipo, in base soprattutto a desideri e volontà personali, anche questo non fa eccezione. In tal caso, però, quando è stato il momento di scegliere la location, per Gina la priorità sembra essere stata papà Michael e le sue fragili condizioni di salute, a causa del tragico incidente sugli sci nelle Alpi francesi di dieci anni fa.

Michael ci sarà?

Secondo i media tedeschi, la villa del matrimonio sarà blindatissima visto che permetterà a Michael di essere accanto alla sua primogenita in un giorno così speciale. La tenuta si trova in Spagna, sulle colline di Port d'Andratx, nei pressi di Palma di Maiorca, ed è di proprietà della famiglia Schumacher. Infatti è stata acquistata dalla moglie di Schumi, Corinna, nel 2018, dall'attuale presidente del Real Madrid Florentino Perez. La villa è stata ovviamente adatta alle esigenze del 7 volte iridato, come fosse una sorta di clinica privata, visto che Michael necessita di costante assistenza medica.

Gli stessi media tedeschi che hanno dato la notizia del matrimonio non hanno elementi plausibili per dire con certezza che Schumi oggi viva lì. E che in qualche modo sarà presente alla celebrazione. La notizia è un qualcosa che tutti si augurano, soprattutto perché l'ambiente e le temperature miti permetterebbero al Kaiser di presenziare e vivere l'evento nel miglior modo possibile. Per quanto quindi non ci sia nulla di certo e ufficiale, ciò che è sicuro è che la famiglia farà il possibile per far sì che Michael sia accanto alla sua Gina.

