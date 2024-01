Panico maltempo in strada: le onde travolgono tutte le auto parcheggiate

Di fronte alle catastrofi naturali restiamo sempre piuttosto scioccati, e le immagini che arrivano dagli Usa non sono affatto rassicuranti. Il maltempo che sta colpendo la parte orientale degli Stati Uniti, con f ortissime tempeste , non ha solo causato interruzioni nella fornitura elettrica, ma anche bloccato voli aerei e provocato inondazioni in alcune città della costa , come si può vedere dalle immagini.

Auto sommerse e città allagate

Sui social, infatti, gira un video in cui si vedono onde altissime infrangersi sulla costa di Hampton Beach, nel New Hampshire. Così alte, e spaventose, che sono state in grado di scavalcare il molo e sommergere le auto parcheggiate, entrando nelle città, trasformando le strade in corsi d’acqua e minacciando abitazioni e attività commerciali. Insomma, uno di quegli spettacoli che gli abitanti delle zone in questione si sarebbero volentieri risparmiati.

Piovono multe da mezzo milione a Cortina: ma l'autovelox è stato spaccato in due