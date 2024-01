Guidare con troppi vestiti può diventare un pericolo mortale: il motivo

Entrare in auto quando fa freddo, specie se è rimasta spenta per diverse ore è sempre fastidioso. Guidare in inverno poi può essere davvero poco confortante se la temperatura è troppo bassa e per questo il più delle volte ci si mette alla guida lasciandosi addosso piumini, capppotti, giacche pesanti, sciarpe e chi più ne ha e più ne metta . Ma è sicuro affrontare un viaggio, breve o lungo che sia, in questo modo?

Cosa indossare e cosa no

Da evitare assolutamente cappotti e giacconi lunghi, poiché potrebbero essere un problema durante le situazioni che richedono una determinata agilità. Gli indumenti imbottiti poi, specie nelle maniche, rendono poco fluidi i movimenti delle braccia e di conseguenza la getione del volante. Poco consigliati anche i guanti, perché non garantiscono una presa sicura sul volante. Se il Codice della Strada non vieta specifici tipi di calzature, è comunque importante considerare che scarpe troppo pesanti o con suole non antiscivolo possono compromettere la sensibilità necessaria per il controllo dei pedali.

La stessa cosa vale nel caso dei bambini sui seggiolini nei sedili dei passeggeri posteriori: mai lasciarli vestiti con indumenti troppo imbottiti i quali possono comprimersi in caso di incidente, creando un vuoto tra il corpo del bambino e le cinture di sicurezza. È consigliabile optare per abiti non troppo spessi, come felpe tecniche in pile sottile, per garantire la sicurezza dei più piccoli.

