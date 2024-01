A Roma stanno per arrivare oltre nuovi 400 bus elettrici

A Roma sono in arrivo oltre 400 bus elettrici . Oggi, 17 gennaio 2024, Iveco Bus ha firmato il suo più importante contratto di autobus elettrici in Italia e fornirà 411 veicoli elettrici a batteria ad Atac . Un contratto che vale più di 300 milioni di euro e rientra nel piano strategico di Atac per offrire una mobilità sempre più sostenibile, efficiente e accessibile, fanno sapere dall’azienda.

Tutti in strada entro il 2026

Nel contratto, oltre alla fornitura dei bus elettrici (da 12 o 18 metri di lunghezza), è compresa anche la loro manutenzione completa per dieci anni. Le prime consegne, circa 110 mezzi, sono previste entro la fine del 2024, con il restante dei mezzi che arriverà sulle strade entro la metà del 2026. “Siamo estremamente orgogliosi di contribuire in modo significativo alla transizione di Roma verso una mobilità più verde ed efficiente. La nostra offerta nel settore del trasporto passeggeri elettrico è sempre più forte, viene riconosciuta in tutto il mercato italiano e anche a livello internazionale, e conferma la nostra posizione come partner leader. Portare tutto ciò nella Capitale d'Italia, la 'Città Eterna', è un ottimo inizio di 2024, dopo un 2023 molto soddisfacente in termini di ordini per Iveco Bus” ha detto Domenico Nucera, presidente della Bus Business Unit di Iveco Group.

La gara era divisa in tre lotti: 202 autobus da 12 metri per le rimesse di Trastevere, Portonaccio e Tor Sapienza; 194 bus, sempre da 12 metri, per Grottarossa e Tuscolana; 15 autobus da 18 metri destinati all'autorimessa di Grottarossa.