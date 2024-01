VERONA - Paura a Veronafiere, nel corso della giornata inaugurale di Motor Bike Expo: un'auto guidata dallo stuntman è finita a ridosso delle tribune facendo cadere una decina di spettatori intenti ad assistere allo spettacolo. Questi ultimi hanno riportato contusioni e sono stati in seguito trasportati in pronto soccorso per tutti gli accertamenti.