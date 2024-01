Adescato sul web da una finta Angelina Jolie: lui le compra anche l'auto

Di storie di questo tipo purtroppo se ne sentono sempre di più e spesso le vittime dei raggiri sono persone sole e poco esperte nell'utilizzo dei mezzi social. In questo caso un quarantenne di La Spezia è stato ingannato tramite Facebook da una donna che si spacciava addirittura per la bellissima Angelina Jolie : l'uomo, convinto che stesse davvero chattando con l'attrice, ha accettato addirittura di acquistare la sua automobile .

Allarme false multe a Milano: la nuova truffa è quella del parcheggio errato

Non c'era niente di vero

Il vero e proprio raggiro si è concretizzato quando la sedicente Angelina Jolie lo ha convinto a comprare la macchina di sua proprietà: il quarantenne ha quindi effettuato una transazione di ben 50mila euro per una vettura che la stessa attrice avrebbe consegnato personalmente in Italia. In realtà però il veicolo non esisteva e la persona dall'altra parte dello schermo era solo un truffatore. Quello appena descritto non è ovviamente un caso isolato: secondo quanto confermano gli agenti delle Forze dell'Ordine, dietro a questi atti criminali ci sarebbe una rete di bande criminali che sfruttano le abitudini digitali degli utenti sfruttando le migliori tencologie in circolazione.

Napoli, beccati i contrabbandieri di benzina: maxi evasione da 7,5 milioni