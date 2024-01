Kate all’ospedale, il principe William la va trovare su un’Audi E-Tron GT

La notizia dell’operazione chirurgica all’addome della principessa Kate ha preoccupato e non poco gli appassionati delle famiglia reale. L’operazione è andata bene, ma la degenza in ospedale è ancora lunga. Non poteva quindi mancare una visita da parte del principe William, che è stato avvistato mentre lasciava la London Clinic al volante di un’Audi E-Tron GT Carbon Vorsprung, dal valore di oltre 160mila euro. Dietro di lui ovviamente la scorta con le guardie del corpo reali, a bordo di Range Rover.