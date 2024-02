Polizia ferma il pullmino della scuola e scopre irregolarità assurde

Belli i tempi quando a scuola, invece di andare a lezione, si preparava lo zaino o la valigia per andare in gita. È uno dei momenti migliori, in cui si uniscono ancor di più le forze fra compagni e si creano rapporti più solidi con i professori. Non sempre, però, una gita può andare nel migliore dei modi e sicuramente la storia di oggi, per gli studenti coinvolti, sarà un aneddoto simpatico da raccontare, pur essendo un episodio tutto fuorché comico. Al centro del racconto un pullman noleggiato da un istituto comprensivo di Itri (Latina), fermato da alcuni agenti della sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta che, facendo alcuni controlli di routine sulla Tangenziale di Napoli, si sono accorti che il mezzi di trasporto era senza revisione periodica.

Fermi nell'area di servizio

Le cose si sono messe male per il conducente, che avrebbe dovuto portare gli alunni al teatro San Carlo di Napoli, il quale si è beccato una multa per l'omessa revisione, scaduta di validità ad ottobre dello scorso anno. Il pullman, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo, indi per cui professori e studenti non hanno potuto proseguire nel loro viaggio, ma hanno dovuto attendere l'arrivo di un altro veicolo in un'area di servizio. Nonostante la movimentata esperienza, tutto è finito nel migliore dei modi per loro. Certo è che sarà una cosa che, quasi sicuramente, racconteranno per diverso tempo!