Il furbetto della Ztl: con il bagagliaio aperto nasconde la targa

La Ztl è un vero e proprio incubo per gli automobilisti che si aggirano nelle città italiane. Tantissime le multe che ogni giorno vengono prodotte ai danni di chi non rispetta le zone a traffico limitato e non è raro che alcuni cittadini cerchino di beffare, in qualche modo ingegnoso, le telecamere che sorvegliano chi esce e chi entra in queste particolari aree. L'ultimo a Roma ha tentato di passare con il bagagliaio aperto per far sì che nel video non venisse rilevata la targa, ma alla fine gli è andata malissimo.