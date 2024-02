Caro carburanti, schizzano i prezzi di benzina e Diesel

Brutte notizie per gli automobilisti. I prezzi dei carburanti stanno registrando un aumento , sia per quanto riguarda le pompe di benzina appartenenti alle compagnie che quelle senza logo. Ecco l'analisi di Quotidiano Energia, basata sui dati forniti dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit e aggiornati a ieri 4 febbraio.

I nuovi valori esposti

La benzina al self-service, si attesta a un prezzo medio di 1,833 euro/litro, in aumento di 1,829 euro/litro. Le compagnie oscillano tra 1,828 e 1,851 euro/litro, mentre le pompe bianche espongono la cifra media di 1,818 euro/litro. Anche il Diesel self-service vede un aumento, passando da 1,790 a 1,796 euro/litro. In questo caso i prezzi nelle compagnie variano tra 1,793 e 1,809 euro/litro, mentre le stazioni indipendenti praticano tariffe di 1,784 euro/litro.

Al servito, la benzina registra un prezzo medio di 1,972 euro/litro, in crescita rispetto al dato precedente di 1,967 euro/litro. Le stazioni colorate propongono prezzi che oscillano tra 1,915 e 2,055 euro/litro, mentre quelle senza logo rimangono più convenienti a 1,873 euro/litro. Il Diesel servito segna un aumento, portandosi da 1,929 a 1,935 euro/litro. Le stazioni delle compagnie offrono prezzi medi compresi tra 1,878 e 2,013 euro/litro, mentre le stazioni senza insegna si posizionano a 1,838 euro/litro.

Infine, per chi opta per il Gpl, i prezzi medi variano tra 0,721 e 0,739 euro/litro, mentre per il metano auto si registrano tariffe da 1,382 a 1,536 euro/kg.

