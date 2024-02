Tesla pescata nelle acque di Oslo: salvata da una sauna galleggiante

Doccia fredda, in senso letterale, per le due persone a bordo di una Tesla finita nel fiordo di Oslo, nel centro della capitale norvegese, e per fortuna tratte in salvo da una sauna galleggiante, come riportato dalla polizia che ha scritto su X “Quando l'auto è finita in acqua, apparentemente c'erano due persone all’interno. Sono stati salvati da una sauna galleggiante”.