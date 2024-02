Carburanti, continua il rialzo per benzina e diesel

Non si arresta l'ascesa dei prezzi dei carburanti, che dopo un periodo di stabilizzazione e poche oscillazioni tornano ad aumentare. Secondo Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e Diesel. Iniziamo con la verde, che al self service è a 1,830 euro/litro ( invariato, compagnie 1,837, pompe bianche 1,816), mentre sul servito a 1,970 euro/litro (invariato, compagnie 2,014, pompe bianche 1,882).

Nel dettaglio

Il gasolio, in modalità fai da te, si attesta invece a 1,794 euro/litro (invariato, compagnie 1,799, pompe bianche 1,782), mnetre al servito a 1,933 euro/litro (invariato, compagnie 1,977, pompe bianche 1,846). Il Gpl arriva a 0,714 euro/litro (invariato, compagnie 0,723, pompe bianche 0,704), il metano servito a 1,391 euro/kg (invariato, compagnie 1,412, pompe bianche 1,375), e infine Gnl 1,239 euro/kg (invariato, compagnie 1,254 euro/kg, pompe bianche 1,228 euro/kg).

Per quanto riguarda i prezzi sulle autostrade, la benzina al self service è a 1,915 euro/litro, al servito 2,177, il diesel rispettivamente a 1,885 euro/litro e 2,151, il Gpl 0,848 euro/litro, il metano 1,508 euro/kg, e in ultimo il Gnl 1,287 euro/kg.