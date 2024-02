Mercedes-AMG One, la rara hypercar da mille CV è in vendita

Di gioielli e rarità in vendita se ne possono trovare eccome, per la gioia di appassionati e collezionisti facoltosi. Questa volta bisogna arrivare molto lontano per cercare di accaparrarsi una Mercedes-AMG One, di cui sono state realizzate appena 275 unità, con tecnologia da F1. Una di queste è in vendita presso la concessionaria F1rst Motor di Dubai.