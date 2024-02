Motodays 2024: mototurismo e sostenibilità al centro dell'evento

L'appuntamento con Motoday 2024 sta per arrivare. L'evento, infatti, è previsto dall'8 al 10 marzo e offre un ricco programma, con un calendario di attività, grandi protagonisti e tutto il meglio delle due ruote. Dove? Naturalmente a Fiera di Roma, dove non mancherà neppure un'area dedicata al mototurismo (padiglioni 3-4-5-6).

Presso Welcome Bikers, area speciale che punta l’attenzione sul turismo a due ruote, ci saranno Turchia, Brasile, Cuba quali paesi ospiti, 50 espositori, il tour operator stranieri, il palco con i racconti di viaggio, i viaggiatori, e i moto club. Se però qualcuno ha voglia di assaporare concretamente ciò di cui si sta parlando, ecco servito l'Etruria Discovering, un’avventura che verrà fotografata km per km: operatore con tecnologie DJI riprenderà l’intero itinerario in sterrato ed asfalto secondario, che il giorno 10 marzo porterà gli iscritti dalla pedana di partenza a Motodays fino alle necropoli etrusche.

Mobilità sostenibile: tema centrale

Come in ogni organizzazione, riflettori puntati anche sulla mobilità sostenibile, con il Padiglione 3 che si occuperà di approfondire tematiche molto importanti quali l'urban mobility e la transizione ecologica, in collaborazione con la società spagnola Cooltra, tra i leader europei nelle attività di noleggio, presente a Roma, Milano e Torino. Inoltre, sarà anche possibile testare decine di e-bike di forti marchi presenti sul mercato, fra cui Specialized, Trek, Scott, Cube, Pinarello, Bianchi e Cannondale.

Biglietti e orari: ecco i dettagli

I biglietti possono essere acquistati solo sul sito dedicato e i punti vendita Vivaticket, e ha un costo di 15 euro più i diritti di prevendita. L'ingresso sarà gratuito per le donne l’8 marzo previa registrazione obbligatoria, per i bambini fino a 120 cm di altezza e per disabili ed un solo accompagnatore. Di seguito, tutti gli orari:

Venerdì 8 Marzo - 9:00-19:00 (orario ultimo ingresso 18:00);

(orario ultimo ingresso 18:00); Sabato 9 Marzo - 9:00-20:00 (orario ultimo ingresso 19:00);

(orario ultimo ingresso 19:00); Domenica 10 Marzo - 9:00-19:00 (orario ultimo ingresso 18:00).

