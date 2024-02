Ponte di Messina, approvato il Progetto Definitivo: i dettagli

Per diversi anni si è parlato del ponte sullo stretto di Messina , un progetto che però nel corso del tempo non ha mai visto la luce. Oggi, però, possiamo darvi la buona notizia, soprattutto a chi aspetta la sua costruzione da decenni (basti pensare che l'idea di realizzare un collegamento fra la Calabria e la Sicilia risale a prima dell'Unità d'Italia): il Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina ha infatti approvato l'aggiornamento del Progetto Definitivo , e da quanto si apprende il ponte dovrebbe essere terminato nel 2032 . Il cantiere sarà avviato quest'anno , precisamente in estate, e la conferma arriva proprio da Matteo Salvini, ministro delle Infrastutture, con un post sui suoi canali social.

Il ponte: tutti i dettagli

Come si legge nel lungo post del CDA “le opere stradali e ferroviarie di collegamento del Ponte al territorio comprendono 40 km di raccordi viari e ferroviari (80% in galleria). Confermata la realizzazione, sul lato siciliano, di tre fermate ferroviarie in sotterraneo (Papardo, Annunziata, Europa) che, unite alle stazioni di Villa, Reggio e Messina daranno concretezza al sistema metropolitano interregionale dell’area dello Stretto. Il progetto prevede anche la realizzazione del Centro Direzionale (lato Calabria) progettato dallo “Studio Daniel Libeskind”, i cui aspetti architettonici saranno approfonditi in sede di Progettazione Esecutiva. Confermata la resistenza senza il minimo danno a qualsiasi terremoto e la stabilità dell’impalcato con qualsiasi vento. La percorribilità ferroviaria prevede l’incrocio in velocità in qualsiasi posizione di due convogli pesanti da 750 m. L’analisi statica è stata calcolata con la presenza di quattro treni di 750 m.”

Poi prosegue: “Il Ponte sarà in grado di garantire tempi medi di attraversamento di circa 15 minuti per i servizi ferroviari diretti tra Villa San Giovanni e Messina Centrale, rispetto agli attuali 120 minuti per i treni passeggeri e 180 minuti per i treni merci, e di circa 10 minuti su gomma (tra lo svincolo di Santa Trada e lo svincolo di Giostra), rispetto agli attuali 70 per le auto (terminal San Francesco) e 100 minuti per i mezzi merci (terminal Tremestieri). Si stima che in cantiere saranno occupati mediamente 4.300 addetti all’anno che raggiungeranno un picco di 7.000 nel periodo di maggiore produzione. Per tutta la durata del cantiere (7 anni) si avrà un impatto occupazionale diretto di circa 30.000 Unità Lavorative per Anno cui aggiungere l’impatto occupazionale indiretto e indotto, stimato in 90.000 Unità, per un totale di 120.000 ULA generate dell’Opera.”

Di seguito le caratteristiche tecniche del ponte e dei suoi collegamenti a terra: