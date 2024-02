La distrazione costa cara: tamponamento a catena tra tre auto sportive

Se già chi guida un' auto "tradizionale" deve essere attentissimo in strada a rispettare tutte le regole che il Codice impone, chi è al volante di una sportiva deve essere ancor di più scrupoloso . Queste automobili potrebbero causare incidenti davvero gravi, perché spesso la loro potenza alletta i conducenti a spingere troppo sull'acceleratore. Immaginate che disastro quando tre auto ad alte prestazioni , immortalate e poi rese pubbliche sul profilo Instagram supercar.fails, si sono scontrate tra loro in un tamponamento a catena .

Vedere arrivare una raffica di multe "inspiegabili", poi scopre il mistero

Un tamponamento costosissimo

I tre veicoli coinvolti, una Nissan GT-R (del valore di circa 108mila euro), una Toyota GT86 e una Subaru Impreza, entrambe dal prezzo di listino di oltre 35mila euro, hanno pagato caro le distrazioni dei conducenti. Diversi e molto costosi i danni causati alle vetture, ma fortunatamente chi era alla guida non ha subìto gravi ferite. Le immagini sono davvero un colpo al cuore per chi ama le auto sportive e le supercar, ma sarà ancora più dura per i proprietari delle tre vetture rendersi conto del conto da pagare dal carrozziere per questo incidente che poteva decisamente essere evitato.

Auto è anche su YouTube, iscriviti e attiva la campanella