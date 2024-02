Esce dal carcere e ruba Corvette da più di un milione per tornare a casa

Era finalmente il giorno in cui poteva tornare a respirare l'aria aperta, quello che aspettava da tanto tempo dopo anni di carcere , ma Isaiah Walke r, ventitreenne proveniente da Lawton, in Oklahoma, ha commesso un altro crimine poco dopo esser uscito dal penitenziario. Non avendo un passaggio per tornare a casa , né un mezzo a disposizione, ha rubato una bisarca carica di dieci Corvette dal valore complessivo di 1,25 milioni di euro.

Niente auto? La soluzione è un reato!

L'episodio ha avuto luogo in Arizona, dove Walker ha primadato il via al suo piano avvicinandosi all'autista della bisarca, ha iniziato una discussione che si è rapidamente trasformata in un violento litigio. Il criminale ha poi gettato a terra il conducente e si è impossessato del veicolo. Da lì è iniziato un lungo inseguimento da parte della Polizia, che ha cercato di acciuffare il ladro, il quale sterzava tra le corsie spingendo fuori strada gli altri automobilisti.

Alla fine, la sua fuga è giunta al termine quando il camion ha svoltato lungo una strada e si è fermato. Walker è stato arrestato dagli stessi agenti a cui ha poi riferito di aver commesso quel furto solo perché, appena uscito dal carcere, non sapeva come tornare a casa. Le dieci Corvette sono rimaste sulla bisarca e non sono state in nessun modo danneggiate dal ladro.

