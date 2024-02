Belen in auto senza cintura: scoppia la polemica social

Quando si ha il potere di influenzare una grande fetta di persone, bisogna stare molto più attenti ai propri comportamenti. Gli influencer, che con l'esibizione della loro vita ci lavorano, hanno una responsabilità da non sottovalutare verso i followers. Perché poi, nel momento in cui commettono un errore, vengono assaliti. Come è accaduto a Belen Rodriguez, la quale nel condividere alcuni momenti della sua vacanza al mare, si è mostrata in auto senza cintura.

La polemica

La showgirl, abituata a mostrare la sua quotidianità sui social, lo ha fatto anche quando era nella vettura che la stava portando verso la sua gita in barca. Pur mostrandosi solare e radiosa come sempre, Belen non si sarà resa conto che stava anche fotografando un comportamento non proprio esemplare agli occhi degli altri: non ricorrere alla cintura di sicurezza.

Un particolare saltato all'occhio di molti suoi seguaci, da cui si sono sollevate diverse polemiche. C'è chi ha sottolineato quanto sia fondamentale per queste figure dello spettacolo dare il buon esempio, mentre altri hanno ricordato l'importanza di adottare comportamenti sicuri al fine di trasmettere messaggi positivi e che in qualche modo, appunto, “influenzino” il prossimo. Alla Rodriguez questi commenti saranno arrivati come un fiume in piena e siamo certi avrà riflettuto su quanto accaduto. Speriamo allora che la prossima volta presti più attenzione.