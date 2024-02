Spunta una Lupo distrutta da una grandine gigantesca a Milano

Il cambiamento climatico è uno degli argomenti che ormai più affollano pagine di giornali, programmi televisivi, ma anche dibattiti. Gli effetti sono purtroppo spesso devastanti, come nel caso della siccità e dei fenomeni atmosferici devastanti. Il problema viene ancora sottovalutato da molti, o addirittura negato e, proprio a questi ultimi è “dedicata” l ’installazione situata in via Paolo Sarpi, a Milano, in occasione della Milano Fashion Week.

"Climate change doesn't exist"

L’idea è nata dalla collaborazione tra Cesvi e Factanza Media e si tratta di una Volskwagen Lupo vecchio modello rossa, fortemente danneggiata da un’alluvione, con tanto di finta neve ed enormi palle di grandine ancora appoggiate sulla carrozzeria. Sul cofano spicca la scritta “Il cambiamento climatico non esiste”, una chiara provocazione ai negazionisti.

A pochi passi, un totem multimediale offre un approfondimento sull'incidenza dei cambiamenti climatici a livello globale, con un focus particolare sul Pakistan: tra i paesi più colpiti al mondo dagli eventi naturali estremi, è stato dilaniato dalle alluvioni nel 2022, con oltre 8,2 milioni costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Gloria Zavatta, presidente di Cesvi, ha dichiarato: "Il messaggio è chiaro: se pensiamo che quel che accade in Europa e Italia sia drammatico, è necessario guardare più lontano, spesso ai Paesi già colpiti dalla crisi climatica e martoriati da povertà, fame, malattie, guerre, ingabbiati in un circolo vizioso che non lascia scampo ai loro abitanti. Il cambiamento climatico esacerba le diseguaglianze e le ingiustizie sia a livello internazionale che locale. Da un lato i Paesi che soffrono maggiormente gli impatti del cambiamento climatico non sono affatto quelli che hanno contribuito di più alla genesi del fenomeno. Dall'altro in ogni singolo Paese sono le comunità più povere e marginalizzate ad essere le più colpite.

La scelta di ribadire l'allarme sull'emergenza climatica in concomitanza della Fashion Week ci permette di attenzionare un tema di rilevanza assoluta in un momento di grande visibilità per Milano, città della moda, ma sempre più attenta alle tematiche legate alla sostenibilità".

