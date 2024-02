Drive Up, al via la nuova edizione dal 9 marzo su Italia 1

Da sabato 9 marzo , su Italia 1 dalle 13.50, al via la nuova edizione di “ Drive Up ”, il magazine interamente dedicato al mondo dei motori ideato dalla redazione di Sportmediaset.

In ogni puntata, insieme ai volti storici del programma, Ringo e Alessia Ventura, due new entry entreranno nella squadra di ‘Drive Up’: i piloti Luca Filippi e Alessandra Neri, che testeranno e guideranno potentissime nuove supercar e auto da sogno. E ancora, approfondimento sui modelli più recenti, anticipazioni sulle novità più interessanti e sulle tecnologie d’avanguardia. Un racconto, quello della prova dell’auto, che si sviluppa curva dopo curva all’interno dei paesaggi più spettacolari in giro per il mondo.

Inoltre, all’interno di ogni episodio tre rubriche imperdibili: Mi ritorni in mente, a cura di Giorgio Terruzzi che accompagnerà gli spettatori in un viaggio con le vetture che hanno fatto la storia dell’automobile. Auto da film, realizzata dal giornalista di Sportmediaset Ronny Mengo sulle auto che hanno avuto più successo al cinema o nelle grandi serie tv. La mia auto, con Ringo che ogni volta intervisterà un personaggio dello spettacolo o dello sport che racconterà le automobili della loro vita. Nel primo appuntamento, sabato 9 marzo, l’ospite sarà la leggenda del Milan Paolo Maldini.

Oltre al classico appuntamento del sabato, da quest’anno Drive Up si arricchisce di due nuovi appuntamenti: Studio Aperto Mag Drive Up in onda su Italia 1, tutti i giovedì alle 18:55 dopo l’edizione di Studio Aperto e Drive Up Pills, in onda su Italia 1 tutti i mercoledì, giovedì e venerdì all’interno del tg sportivo ‘Sportmediaset’ delle ore 13:00.