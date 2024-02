Strade ghiacciate in Cina: maxi incidente con oltre 100 auto distrutte

Cina sotto una coltre di ghiaccio

Le immagini impressionanti diffuse dalla televisione di Stato CCTV e sui social media mostrano il caotico generato dall'incidente, con veicoli ammassati in modo disordinato lungo l'autostrada: vetri frantumati e detriti si sono dispersi sull'asfalto, mentre i viaggiatori che sono riusciti ad uscire dagli abitacoli si sono riversati sulla carreggiata. Secondo le autorità locali, tre persone sono state gravemente ferite e sono attualmente ricoverate in ospedale, mentre altre sei hanno riportato lesioni lievi. L'amministrazione meteorologica cinese ha mantenuto un avviso di massima allerta per le basse temperature e il gelo in diverse aree centrali e meridionali del paese: a causa delle condizioni climatiche avverse, il Governo ha intensificato le misure di emergenza, implementando piani specifici per garantire il flusso dei trasporti.