Un misterioso ex calciatore del Milan ha messo in vendita la sua Ferrari

Di chi sarà mai la Ferrari 360 Modena F1 in vendita su Autoscout24 ? Il misterioso annuncio la attribuisce a un “ ex calciatore del Milan ”, ma chi effettivamente sia stato il suo proprietario non ci è dato saperlo. E le ipotesi, naturalmente, fioccano.

Gialla fuori, blu dentro

La vettura di Maranello è alla ricerca di un nuovo proprietario, l’annuncio ha anche la geolocalizzazione: siamo a Trento, quindi se foste interessati all’acquisto, ma non siete di zona, sappiate che dovrete fare un po’ di strada. Ma ne varrà la pena. La Ferrari è in vendita a un prezzo decisamente abbordabile (per chi ovviamente ha un portafoglio capiente!): 99mila euro. È del 2002, colore giallo (mentre gli interni sono blu, in pelle), coupé, due posti.

Il motore di questa Ferrari, da 3.586 cc, eroga una potenza di 400 CV ed è dotata di cambio semiautomatico. Secondo quanto riportato da Autoscout24, ha percorso 49mila km. Guardando le foto, estremamente la vettura sembra presentarsi in buone condizioni. Internamente necessita invece di qualche sistemata, in particolare i sedili, che hanno risentito di questi oltre 20 anni.