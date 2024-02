Fedez senza Chiara Ferragni si gode la Fiat Topolino

Travolto dal gossip che lo vedrebbe ormai separato dalla moglie Chiara Ferragni, per Fedez non è di certo un momento facile. Ad aggiungersi c'è stata anche la sentenza relativa alla pronuncia del Tribunale che decreta il programma "Muschio Selvaggio" a Luis Sal, un'altra grana per il cantautore che intanto continua a lavorare e a partecipare ad eventi. Diverse le iniziative a cui si è reso partecipe in questi giorni, scandite attraverso numerose storie pubblicate sui social: in una di queste è stato immortalato accanto ad una Fiat Topolino.