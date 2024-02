L'autosoccorso con patente falsa: tradito proprio da un'auto in panne

Sempre più spesso si sentono notizie in cui proprietari di veicoli o addetti ai lavori che usano mezzi di trasporto pesanti vengono beccati o senza patente oppure con una patente falsa. La storia di oggi ha come protagonista un impiegato di una ditta di autosoccorso stradale del torinese , e si incasella nella seconda categoria sopramenzionata. Questi infatti non aveva una vera e propria certificazione che gli permettesse di guidare , tant'è che dopo una serie di accertamenti è scattata la denuncia.

Le accuse

L'uomo, un 45enne, è stato fermato dai Carabinieri di Rivoli mentre stava andando a recuperare un'auto in panne, per effettuare un semplice controllo di routine, ed è lì che è stato scoperto l'illecito. Chiesta la patente di guida, i militari si sono accorti fosse straniera, e dopo aver fatto alcune prime ricerche è emerso che il suo vero documento di guida gli era stato revocato nel 2018 su ordine della Prefettura di Torino. In seguito, è stato sottoposto a fermo amministrativo il carroattrezzi che guidava, mentre il conducente ha ricevuto una denuncia per falsità materiale commessa da privato e falsità ideologica commessa da privato.

