Tatuus Racing, incredibile traguardo per la F4 di Kimi Antonelli

Mercoledì 28 febbraio 2024 Tatuus Racing ha celebrato un importante traguardo: 300 esemplari prodotti della sua T-421, monoposto di Formula 4 ormai punta di diamante dei campionati di categoria. Per l’occasione i dipendenti Tatuus, raggiunti da alcuni colleghi in rappresentanza di Autotecnica Motori, Breda Racing (aziende che insieme a Tatuus formano un unico Gruppo) e di Nope Engineering, hanno posato per una fotografia speciale, accanto alla vettura personalizzata ad hoc.