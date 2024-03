Roma, la banda del semaforo terrorizza gli automobilisti della Capitale

La rapina e il tentativo di inseguimento

La donna, una 35enne, dopo il furto e nonostante fosse molto scossa, è andata in cerca di una volante della polizia per chiedere aiuto, trovandola in via Casilina e raccontando agli agenti quanto accaduto poco prima: un uomo, che dopo averle aperto lo sportello anteriore destro, le ha preso la borsa contenente documenti, chiavi di casa e telefono aziendale, e poi è fuggito verso via Prenestina. Nonostante le grida di aiuto e un tentativo di inseguimento, la donna non si è sentita di proseguire.

L’aiuto di un passante

Ha trovato però un testimone in un passante, che ha dichiarato di aver visto l’uomo (con indosso un giacchetto rosso e una polo grigia chiara) aprire lo sportellone di un furgone in sosta sulla Togliatti e poi proseguire la fuga. La descrizione dell’uomo e del furgone sono bastate alla polizia per mettersi in cerca, riuscendo a trovare il mezzo, senza chiavi e senza nessuno all’interno. Con un’altra volante a supporto, gli agenti si sono appostati nei pressi del furgone, in attesa. Non passa troppo tempo quando un uomo, con una polo grigia, sale sul veicolo. Fermato dalla polizia è stato poi riconosciuto dalla vittima come autore della rapina, ed è stato identificato: un italiano di 46 anni, con precedenti, ora denunciato per furto con strappo.

