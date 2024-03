Caro carburanti: rialzi per la benzina

Sono state rilevate delle oscillazioni sulla tabella dei prezzi medi dei carburanti. Infatti, da quanto si evince, si sono registrati dei rialzi per quanto riguarda la benzina, mentre un ribasso per il Diesel. Come sempre è Staffetta Quotidiana che elabora i dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del made in Italy: la verde, come dicevamo, al self service è a 1,857 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,861, pompe bianche 1,849), mentre al servito è a 1,996 euro/litro (+1, compagnie 2,037, pompe bianche 1,914).