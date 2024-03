Gli italiani amano le auto: due su tre la acquisteranno entro i prossimi 3 anni

Gli italiani amano le auto. Benché quest'affermazione possa risultare scontata (ma non è così), è dettata da un dato di fatto evidente. Sì, perché Autohero – uno fra i dealer di auto usate in Europa – ha deciso di commissionare un sondaggio condotto da Nielsen Germani a dicembre dello scorso ann o, attraverso il quale è emerso che il 28% degli italiani prevede di acquistare un’auto nel 2024 , oltre un italiano su tre pensa di farlo entro i prossimi due-tre anni, e tra tutti i car buyers italiani quasi uno su tre (31%) è orientato verso l’acquisto di un’auto usata. Ma cosa ci spinge ad acquistare un'auto? Scopriamolo insieme.

Alcuni dati

Secondo il sondaggio (realizzato in Italia, Germania, Francia e Spagna), al primo posto c'è il prezzo per il 77% degli italiani, che è l'aspetto determinante quando si sceglie di acquistare un’auto. Al secondo posto, e in relazione all’usato, le condizioni del veicolo sono un elemento essenziale per il 63% degli italiani, mentre per il 55% le condizioni della garanzia, incluse nel prezzo d’acquisto, rappresentano un altro fattore determinate. Emerge anche una nota interessante, ossia che per il 43% degli intervistati è rilevante anche la possibilità di effettuare una permuta, mentre il 29% ha indicato come più essenziale il diritto di recesso se non si è soddisfatti dellla vettura comperata.

Il 52%, poi, va verso l'usato per il “miglior rapporto qualità-prezzo”, mentre il 38% opterebbe per un veicolo di seconda mano poiché, a parità di budget, potrebbe accedere ad una marca o modello di fascia più alta rispetto al nuovo. Il 35% proietta invece l'attenzione sull'usato poiché ha paura che l’auto nuova possa svalutare troppo rapidamente rispetto ad una di seconda mano.

Dove avviene la ricerca?

Forse sarebbe inutile dirlo considerata l'era dell'internet in cui oramai navighiamo da tempo, ma il web – sia per la sua accessibilità 24/7, che immediatezza e vantaggio di poter confrontare simultaneamente più informazioni - è il principale canale utilizzato dagli italiani per reperire informazioni generiche in fase di acquisto di un’auto. Nello specifico, il 39% degli italiani consulta i siti web delle case automobilistiche ed effettua ricerche tramite Google (38%), mentre il 30% preferisce ottenere informazioni tramite i siti web delle riviste di settore.

