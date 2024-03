Volkswagen, due procedimenti in corso per il caso Felicity Ace

Guai grossi per Volkswagen Group in seguito all'incendio della nave cargo Felicity Ace avvenuto nel 2022 . La causa scatenante delle fiamme sarebbe stata una batteria di una Porsche elettrica , con le fiamme divampate all'interno dell'imbarcazione dove c'erano anche altri 3.964 veicoli, con un danno stimato che supera i 105 milioni di euro.

I due procedimenti Volkswagen

La contesa legale si sviluppa attraverso due distinti procedimenti, uno presso il tribunale di Stoccarda e l'altro a Brunswick. Nel caso di Stoccarda, il Gruppo automobilistico è coinvolto in un confronto con diverse parti, tra cui Mitsui OSK Lines, l'operatore della nave, e Allianz, uno degli assicuratori dell'imbarcazione. La questione ruota attorno all'accusa di un'inadeguata divulgazione di informazioni da parte di Volkswagen in merito ai potenziali rischi legati alle batterie delle auto elettriche Porsche trasportate.

La causa, avviata un anno fa, ha subìto una temporanea sospensione per consentire negoziati di mediazione, che si svolgeranno parallelamente a una seconda causa a Brunswick. Nel caso in cui i colloqui di mediazione non giungano a un accordo, entrambi i procedimenti giudiziari riprenderanno il loro corso.

