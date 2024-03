Il blitz degli ambientalisti contro i Suv: squarciate 60 ruote

Il cambiamento climatico e lo smog sempre più galoppante hanno, negli ultimi anni, mobilitato moltissimi gruppi di ambientalisti, che attraverso alcuni atti ribelli tentano di instradare un cambio di traiettoria. Eppure non sempre l'atteggiamento usato è rispettoso e soprattutto corretto, come dimostra il movimento ambientalista “Tyres Extinguishers”, il quale per fermare l'uso dei SUV in città che inquinano il doppio di altre vetture, ha pensato bene di tagliare le gomme di queste auto di notte per impedire che i proprietari ci possano circolare . Lasciando persino un biglietto. Il tutto è successo a Milano e ha coinvolto 60 veicoli.

Il volantino

Il biglietto lasciato sulle auto “incriminate” parla molto chiaro. Questi attivisti esordiscono con “Attenzione, il tuo Suv uccide. Abbiamo sgonfiato uno o più dei tuoi pneumatici. Ti arrabbierai, ma non prenderla sul personale. Non sei tu, è la tua auto”. Per poi continuare scrivendo: “L’abbiamo fatto perché andare in giro per le aree urbane con un’auto cosi enorme ha conseguenze altrettanto enormi. Anche se non ti interessa l’impatto sulle persone lontane da te, ci sono conseguenze anche per i tuoi vicini. I Suv causano più inquinamento dell’aria rispetto alle auto più piccole. I Suv hanno più probabilità di uccidere persone nelle collisioni. Studi psicologici mostrano che i conducenti di Suv sono più propensi a correre rischi sulla strada. I Suv sono inutili, è pura vanità”. Un gesto che ha indignato molti, e che fatto così non produrrà sicuramente i risultati sperati.

