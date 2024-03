Strappa l'orecchio di un automobilista a morsi: il gesto horror per un parcheggio

Il blitz degli ambientalisti contro i Suv: squarciate 60 ruote

Condanna e risarcimento danni

Le indagini delle Forze dell'Ordine hanno ricostruito l'accaduto sia attraverso le testimonianze che alle immagini delle telecamere: il condannato avrebbe discusso con la vittima che avrebbe parcheggiato la vettura in un modo che non permetteva agli altri utenti della strada di fare una manovra. I due avrebbero prima litigato, poi sarebbe iniziata una colluttazione, che si è conclusa con l'aggressione all'orecchio del malcapitato. Un passante ha così contattato il 113 e ha raccolto l'orecchio per metterlo in una scatola e consegnare la prova dell'accaduto alla Polizia. Il 46enne è stato soccorso all'Ospedale Bonomo di Andria ed è stato poi trasferito all'unità operativa di Chirurgia plastica di Bari e sottoposto a chirurgia. Oltre alla condanna, l'aggressore dovrà risarcire la vittima con 10mila euro per "deformazione dell'aspetto causate da lesioni permanenti al viso".

