Caro carburanti, scendono lievemente i prezzi di benzina e Diesel

I nuovi valori esposti

Il prezzo medio del self per la benzina si attesta a 1,856 euro al litro, registrando una diminuzione rispetto alla precedente rilevazione di 1,860 euro al litro. Le compagnie oscillano tra 1,848 e 1,864 euro al litro, mentre i distributori senza logo si collocano a 1,853 euro al litro. Il Diesel self ha subito una lieve riduzione, scendendo a 1,804 euro al litro rispetto al dato precedente di 1,810 euro al litro. I marchi oscillano tra 1,795 e 1,811 euro al litro, mentre quelli senza logo si posizionano a 1,799 euro al litro.

Al servito, la benzina ha una media di 1,997 euro al litro, leggermente in calo rispetto ai 2 euro della rilevazione precedente. Tra gli impianti colorati, i prezzi variano da 1,937 a 2,068 euro al litro, mentre i distributori senza logo si attestano a 1,908 euro al litro. Per il Diesel servito, la media è di 1,945 euro al litro, con le compagnie che propongono prezzi compresi tra 1,886 e 2,015 euro al litro, e i distributori senza logo a 1,854 euro al litro.

Infine, il Gpl mantiene prezzi medi tra 0,724 e 0,741 euro al litro (no logo 0,709), mentre il metano auto varia da 1,337 a 1,498 euro al kg (no logo 1,328).

