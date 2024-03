Colpi di sonno? È nato podcast che impedisce di addormentarsi in auto

Nel grande ventaglio delle cause che scatenano gli incidenti – spesso e volentieri mortali – c'è il colpo di sonno. Mettersi alla guida stanchi, magari assonnati e con già un occhio semichiuso non costituisce mai una buona prassi. Eppure a volte capita di doversi mettere in viaggio per forza, oppure il sonno sopraggiunge a metà strada.