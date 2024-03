In Messico spunta una Tesla schiacciata da una "testa" di pietra

L'Apple Car non si farà: dietrofront dell'azienda americana

Arte provocatoria

Marmol, noto per la sua predilezione per la bicicletta e per non aver mai posseduto un'auto, ha concepito questa installazione come una forma di protesta e di critica nei confronti dei piani di Elon Musk, fondatore di Tesla, di costruire una mastodontica fabbrica nel nord del Messico. L'artista ha voluto sottolineare il contrasto tra la modernità rappresentata dalla Tesla e l'antichità evocata dalla pietra olmeca, creando così un'imponente opera d'arte urbana.

"Volevo trollare Elon Musk", ha dichiarato Marmol in un'intervista esclusiva. "Ho pensato che niente potesse essere più potente di vedere una Tesla schiacciata sotto il peso di una pietra gigantesca per far capire quanto sia importante preservare la storia e l'identità culturale del nostro paese". L'installazione ha generato un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori dell'opera, diventando un simbolo di resistenza e di critica sociale. Molti hanno elogiato Marmol per il suo coraggio nell'affrontare temi così controversi attraverso l'arte urbana, mentre altri hanno espresso preoccupazione per i potenziali danni causati alla vettura e per la sicurezza stradale.

