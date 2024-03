Lotus avvia il programma di personalizzazione Chapman Bespoke

Lotus annuncia il suo innovativo programma Chapman Bespoke, dedicato a tutti quei clienti che sognano un'auto personalizzata e fatta su misura secondo i propri gusti ed esigenze. Un modo per rendere l'esemplare acquistato ancora più prestigioso ed esclusivo: inizialmente il servizio sarà disponibile solo sul mercato cinese, per poi espandersi a partire dal 25 aprile 2024.

Lotus Emeya, i prezzi della super-GT elettrica in tre versioni

I tre livello di personalizzazione

Il programma, diviso in tre diversi livelli, offre una vastissima gamma di opzioni di personalizzazione, partendo dalla selezione dei colori fino a modifiche più massicce. Il primo livello "Tailor-made" amplia il catalogo dei colori standard e permette l'aggiunta di tocchi personali esclusivi. Il secondo livello "Collection" offre una selezione di configurazioni in edizione limitata realizzate in collaborazione con partner, artisti e marchi di lusso. Il livello massimo, il "One-off", consente ai clienti di partire da una tela bianca e apportare modifiche personalizzate, inclusi colori su misura mai visti prima, finiture di lusso aggiuntive e stemmi speciali.

Ben Payne, vicepresidente del design di Lotus, ha dichiarato: "Molti dei nostri clienti cercano un'esperienza su misura, che si tratti di colori, strutture, tessuti o dettagli. Siamo entusiasti di vedere la loro individualità impressa sulle nostre auto in tutto il mondo".

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella