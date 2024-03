Traffico Pasqua e Pasquetta da bollino rosso: le previsioni su strade e autostrade

Come è spesso accaduto in passato, anche quest'anno le feste pasquali saranno incorniciate da tempo instabile e un calo delle temperature. Nonostante ciò, non sembra che gli italiani siano scoraggiati nel mettersi in auto e godersi il weekend di vacanza, con le strade e le autostrade della Penisola che saranno interessate da un traffico decisamente intenso .

Le previsioni del traffico

Già le prime code saranno previste per venerdì 29 marzo, con la grande partenza dei lavoratori verso i luoghi di vacanza. Per il Venerdì Santo quindi il bollino sarà rosso, specialmente durante le ore pomeridiane e serali. Attenzione a mettersi in auto anche nella mattina di sabato 30 marzo, con la situazione che andrà progressivamente a migliorare (pur rimanendo un bollino giallo) verso il tardo pomeriggio e sera. Le situazioni più critiche sono previste per la mattina della domenica di Pasqua e del lunedì di Pasquetta, specie verso le zone di villeggiatura, al mare, lago e montagna. La sera di lunedì è previsto il grande rientro, così come nella mattina di martedì per i più fortunati che potranno godere di qualche ora in più di vacanza.

Per tutto il weekend è previsto il blocco dei mezzi pesanti al fine di non intralciare ulteriormente la circolazione.

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella