MilleniumMExpo: il 13 e 14 aprile la 38° Mostrascambio sarà di scena alle Capannelle

E’ ai nastri di partenza la più grande Mostrascambio di auto, moto e ricambi d’epoca del Centro Sud Italia, MillenniuMExpo , che prenderà il via il 13 aprile e proseguirà nella giornata del 14 aprile presso l’ippodromo Capannelle, come da trazione da ben 24 anni.

Saranno centinaia di spazi dedicati ad auto e moto in esposizione, ai ricambi ed agli accessori per le 2 e le 4 ruote. Non mancheranno, poi, aree dedicate al modellismo ed alla memorabilia, in cui acquistare oggetti unici.

Anche in questa occasione è stato rinnovato il patrocinio da parte della Federazione Motociclistica Italiana che, oltre a realizzare un moto incontro per gli iscritti dei sodalizi, previo sconto in biglietteria per i tesserati FMI, collaborerà ad un evento collaterale, ovvero una sfilata in programma sabato 13 aprile nel tondino di Capannelle riservato alle moto anni ’50 e ’60 ed ai sidecar, con la partecipazione delle ragazze di Miss Pin Up WW2.

Inoltre, sono previsti poi sia raduni monomarca, che rassegne storiche legate agli anniversari di modelli e marchi. Nello specifico, il club Fiat 850 esporrà, in onore dei 60 anni del celebre modello popolare, alcune 850 declinate nelle varie versioni.

Infine è confermata la presenza dei principali club ASI di Roma e di alcune associazioni delle Forze dell’Ordine che esporranno i propri pezzi d’epoca di pregio nel parterre di fronte la tribuna centrale.

L’evento partirà alle ore 9.00 e si protrarrà fino alle 17.30 di sabato e domenica 13 e 14 aprile, per informazioni ulteriori è possibile visitare il sito:

www.millenniumeventi.it o inviare una e-mail all’indirizzo: info@millenniumeventi.it.