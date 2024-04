Ayrton Senna Forever: la mostra sulla leggenda della F1 presentata a Roma

Determinato, malinconico, immortale, decisamente impossibile da dimenticare. Lo sguardo di Ayrton Senna , oltre la leggenda e oltre il campione. Quegli occhi a 30 anni dalla sua scomparsa restano per sempre nel cuore degli appassionati della Formula 1 e sembrano quasi ritrovare nuova luce nella mostra "Ayrton Senna Forever". L'esposizione è stata presentata oggi, a pochi giorni da quel triste 1 maggio di quel terribile incidente sul circuito di Imola, nella meravigliosa Ambasciata del Brasile in piazza Navona a Roma. Gli appassionati potranno immergersi nella vita del campione da mercoledì 24 aprile a domenica 13 ottobre 2024 negli spazi del Mauto , il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Ma in molti hanno già potuto godersi l'emozione di vedere dal vivo nel cortile dell’Ambasciata di piazza Navona fino al 12 aprile, la vittoriosa McLaren Honda MP4 /4 del 1988 , con quindici trionfi su sedici GP, che ha accompagnato Ayrton verso il suo primo titolo mondiale a Suzuka.

La mostra più Magic di sempre

Non è un caso se il soprannome di Ayrton è sempre stato Magic. Negli spazi del Mauto prende vita la storia del pilota brasiliano, restituito al pubblico come campione automobilistico ed essere umano che ha saputo lasciare il proprio segno nell’immaginario di un’epoca. Dalle prime esperienze sui kart fino alle monoposto di Formula 1, negli spazi del Mauto prende vita la storia del pilota brasiliano: il suo talento e la sua tragica fine lo hanno reso una leggenda indimenticabile. La mostra curata da Carlo Cavicchi, direttore di Autosprint dal 1984 al 1999, racconta l’epopea sportiva e la storia umana di un campione, amatissimo in Italia.

I visitatori troveranno ad affiancarli nel viaggio del mondo di un mito, le sue automobili più significative nel corso della sua carriera: dalle prime Formula Ford all’ultima Williams, all’importante corpus di pubblicazioni e memorabilia, tra cui la vasta selezione di tute da corsa e caschi mai esposta. Il filo rosso della carriera sportiva del pilota si arricchisce di elementi intimi e personali, con oltre 250 oggetti, restituiti al pubblico anche attraverso l’ampia documentazione, riunita insieme a tutti i libri scritti su di lui in ogni lingua. Tra filmati in Super8 e installazioni audiovisive, nei 6 maxi schermi presenti, spiccano le 114 fotografie scattate dai più grandi autori dell’epoca che contribuiscono a costruire un ritratto a tutto tondo di Ayrton Senna: dall’amico e fotografo Angelo Orsi, fotografo anche di Autosprint e grande amico di Senna, a Keith Sutton, da Ercole Colombo a Bernard Asset, da Steven Tee a Rainer Schlegelmilch.

Completa l’esposizione il ciclo di cinque appuntamenti di incontro e dibattito che coinvolge piloti, giornalisti, progettisti e amici, gli affetti e i rivali di sempre nella ricostruzione corale della vicenda sportiva e personale del campione. Tra questi, lo speciale evento di mercoledì 1° maggio 2024 con un collegamento live streaming con l’Autodromo di Imola per partecipare alle celebrazioni commemorative sulla curva del Tamburello. Il racconto in diretta da Imola sarà intervallato nel corso dell’intera giornata da approfondimenti di giornalisti, tecnici, e piloti presenti al Mauto. Insomma non la solita esposizione ma un viaggio immersivo molto avveniristico tra installazioni di vetrate e metallo, con oltre 20 schede sulla vita personale di Senna, dove sulle pareti ci saranno le sue frasi più profonde.

"Il Brasile e l'Italia hanno in comune il rispetto e l'ammirazione per Ayrton e per l'eredità che ha costruito. La mostra senza precedenti al Mauto ci incoraggia a ricordare la sua parabola dentro e fuori dalla pista, e che ancora oggi è fonte di ispirazione per tutti noi. Esporre una collezione di oggetti personali, attrezzature e automobili è un modo che noi di Senna Brands e della famiglia abbiamo trovato per restituire ai fan un po' di quell'affetto", ha aggiunto Bianca Senna, CEO di Senna Brands e nipote di Ayrton nonché figlia della sorella Viviane, in un videomessaggio proiettato in sala.