Carburanti, la benzina cresce ancora: oltre i 2 euro al litro al servito

I prezzi dei carburanti, in particolare quelli della benzina, stanno segnando un'impennata che sta facendo storcere il naso agli automobilisti italiani. Superando la sogliaì dei 2 euro al litro per la benzina, i costi crescenti stanno diventando un peso sempre più gravoso per le tasche dei viaggiatori. L'Osservatorio prezzi del Mimit ha reso noti gli ultimi aggiornamenti riguardanti i prezzi medi praticati, elaborati dalla Staffetta Quotidiana.