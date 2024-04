La sfida tra Roma e Bologna si accende nel viaggio insieme a KINTO

KINTO Challenge è un progetto promosso dalla mobility company del Gruppo Toyota, che ha visto la partecipazione dell'AS Roma e il Bologna FC per un viaggio - sfida dal capoluogo emiliano allo Stadio Olimpico della Capitale lo scorso 22 aprile in occasione della gara tra le due squadre. I protagonisti scelti sono stati Ruggiero Rizzitelli e Domenico Maietta , che si sono sfidati in una serie di quiz e giochi sulla sostenibilità lungo il percorso.

Verso Roma riducendo le emissioni

Utilizzando il car sharing Full Hybrid di KINTO Share, i taxi ibridi prenotati tramite l'applicazione KINTO Go e altri mezzi pubblici come il treno e il tram, i partecipanti hanno ridotto le emissioni di CO2 del 70% rispetto all'utilizzo di veicoli convenzionali. La sfida ha lanciato un nuovo concorso, che dà la possibilità di vincere il nuovo Toyota C-HR in comodato d'uso gratuito per 6 mesi con il servizio KINTO Flex, oltre a buoni da 100 euro utilizzabili sull'app KINTO Go. Alla fine della partita, i giocatori hanno dimostrato di essere ormai esperti nell'utilizzo delle applicazioni della mobility company, scegliendo di prenotare un taxi tramite l'app per tornare a casa.

La KINTO Challenge si è conclusa con un pareggio e l'evento è stato documentato e condiviso sui social media di KINTO, con la partecipazione della conduttrice Carolina Di Domenico.

"Questa divertente challenge che KINTO ha organizzato fra i due team dell’AS Roma e del Bologna FC 1909", ha dichiarato Mauro Caruccio, Ceo e Chairman di KINTO Italia e Ceo di Toyota Financial Services, "dimostra come ci si possa muovere, anche su percorsi lunghi e articolati, all’insegna della mobilità sostenibile, semplice e inclusiva. Sono proprio questi i valori che KINTO intende esprimere concretamente, mettendo a disposizione di tutti un’offerta olistica di soluzioni di mobilità basate su vetture elettrificate Toyota e Lexus e piattaforme digitali in grado di soddisfare tutte le esigenze di spostamento degli individui".