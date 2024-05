Una camera d'hotel "compresa" di supercar? Il lussuoso pacchetto esiste davvero

Una camera d'hotel "compresa" di supercar? Non è poi così assurdo, anche perché di notizie simili ne arrivano parecchie da tutto il mondo. Basti pensare alla mega villa in vendita a Los Angeles che offre un pacchetto completo con tanto di auto di lusso in garage per un costo totale di 55 milioni di euro, oppure all'edificio vittoriano con una Ferrari LaFerrari parcheggiata in salone a Luton. L'ultima novità arriva dall'Inghilterra, ma da Londra, dove il prestigiosissimo Lanesborough Hotel, situato nei pressi di Hyde Park, offre la possibilità ai propri clienti di noleggiare una supercar diversa ogni giorno.