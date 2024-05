Inchiodata dalle telecamere: rigava le auto con la chiave dopo aver litigato con i vicini

Spesso i problemi di vicinato possono sfociare in veri e propri atti di vandalismo. Una donna di 52 anni è stata denunciata dagli agenti del commissariato Borgo Ognina (Catania) per aver danneggiato un'automobile parcheggiata all'interno di un parcheggio condominiale di proprietà appunto di un vicino.

Attenzione al vicinato

Gli agenti sono intervenuti dopo che un condomino li ha avvertiti per aver trovato delle profonde righe sulla fiancata della sua auto, realizzate con un oggetto appuntito. In realtà si è scoperto, dopo poco tempo, che le auto danneggiate erano più di una, con graffi sempre sulle fiancate e bozzature anche sul tetto, parabrezza e cofano, come se degli oggetti fossero stati lanciati dai balconi sovrastanti il parcheggio. Le indagini hanno portato a liti pregresse tra condomini: i filmati delle telecamere di videorsveglianza alla fine hanno svelato la colpevole, che è stata appunto denunciata dalle Autorità per danneggiamento.

