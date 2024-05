Arriva l'app che ti fa segnalare chi parcheggia male e ti offre una ricompensa

Quanto spesso ci troviamo di fronte a casi in cui l'auto è parcheggiata male? Lasciata in sosta lì dove in realtà non poteva, che “aspetta” solo di ricevere una sanzione dai vigili. La situazione parcheggi abusivi, che ad oggi non sembra risolversi, potrebbe trovare una sua fine – forse – se in Italia ci fosse l'app Scout Park. Tutti sarebbero invogliati ancor di più a fare una segnalazione, se a questa seguisse anche un pagamento come riconosciemento della giusta azione. Se qualcuno non ci crede, questa cosa esiste in Svezia ed è applicata regolarmente. Lì, chi nota una vettura parcheggiata in una zona dove non dovrebbe, può avvisare tramite app che, di rimando, trasmetterà alle Forze dell'ordine, le quali si premureranno di assicurarsi che sia una segnalazione valida.